Il clima da caserma dell’alta ristorazione mi turba | è la metafora della società Intervista allo scrittore Giancarlo De Cataldo

Gamberorosso.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo ultimo romanzo, un Cadavere in cucina, affronta i temi del bullismo tra i fornelli e prende un po’ in giro il fanatismo culinario. Ma il giallista pugliese è anche un vero gourmet che va pazzo per il sushi e la cucina romana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il clima da caserma dell8217alta ristorazione mi turba 232 la metafora della societ224 intervista allo scrittore giancarlo de cataldo

© Gamberorosso.it - “Il clima da caserma dell’alta ristorazione mi turba: è la metafora della società”. Intervista allo scrittore Giancarlo De Cataldo

In questa notizia si parla di: clima - caserma

Cerca Video su questo argomento: Clima Caserma Dell8217alta Ristorazione