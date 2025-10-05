I Giochi Olimpici invernali edizione 2030 potrebbero presentare una novità decisamente importante. Il ciclocross, infatti, sembra sempre più vicino a diventare una disciplina olimpica. Non si tratta di una notizia delle ultime ore, dato che se ne parla ormai da tempo, ma la sensazione è che, mai come in questa occasione, lo sbarco del ciclocross sotto i Cinque Cerchi sia davvero possibile, se non probabile. Sarà l’edizione del 2030, quella che si disputerà sulle Alpi francesi, dunque, a vedere l’esordio di questo sport nella manifestazione invernale (assieme alla corsa campestre). La fonte di questa notizia non passa certo inosservata, dato che si tratta di Sebastian Coe, presidente di World Athletics, l’equivalente dell’Unione Ciclistica Internazionale per l’atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Ciclocross è pronto a sbarcare nel programma dei Giochi Olimpici invernali 2030