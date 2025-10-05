Il Catania torna alla vittoria | Siracusa battuto 2-0 segnano Lunetta e Ierardi
Vittoria all’insegna dell’umiltà per il Catania, che nel derby contro il Siracusa del Massimino ritrova compattezza e la capacità di colpire nei momenti giusti, nonostante qualche occasione di troppo sciupata. La squadra di Toscano sceglie un atteggiamento raccolto e disciplinato, pronta a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catania - torna
Torna la grande afa, Catania città più calda dell'Isola per i prossimi due giorni
Il Kouros ritrovato torna a Catania, esposizione per un anno nel polo museale "Santa Chiara"
Porto di Catania, 14 relitti già rimossi: il mare torna a respirare
Il Catania si aggiudica il derby siciliano e torna alla vittoria contro il Siracusa. Vai su Facebook
#Catania: il Castello Ursino torna a trasformarsi in palcoscenico a cielo aperto con l’#UrsinoBuskers Anche quest'anno il #festival degli artisti di strada animerà la città con #musica, colori e meraviglia: - X Vai su X
Il Catania torna alla vittoria: Siracusa battuto 2-0, segnano Lunetta e Ierardi - La squadra di Toscano sceglie un atteggiamento raccolto e disciplinato, pronta a ripartire in velocità contro un avversario generoso ma disattento in fase difensiva, incapace di arginare le transizion ... Da cataniatoday.it
DIRETTA/ Catania Siracusa (risultato finale 2-0): derby e 3 punti per i rossoazzurri! (5 ottobre 2025) - Presentazione della diretta Catania Siracusa, analisi delle squadra, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... Riporta ilsussidiario.net