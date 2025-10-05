Il Catania torna alla vittoria | Siracusa battuto 2-0 segnano Lunetta e Ierardi

Vittoria all’insegna dell’umiltà per il Catania, che nel derby contro il Siracusa del Massimino ritrova compattezza e la capacità di colpire nei momenti giusti, nonostante qualche occasione di troppo sciupata. La squadra di Toscano sceglie un atteggiamento raccolto e disciplinato, pronta a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

