Il cartellone del weekend II Ravenna all’ora di pranzo fa visita alla Juventus Next Gen
Serie B (7ª giornata): Carrarese-Juve Stabia, Sudtirol-Empoli (15), Samp-Pescara (17.15), Modena-Entella (19.30). Ieri: Avellino-Mantova 0-0, Bari-Padova 2-1, Monza-Catanzaro 2-1, Venezia-Frosinone 3-0, Spezia-Palermo 1-2, Cesena-Reggiana 1-2. Classifica: Palermo 15; Frosinone, Modena 14; Avellino, Venezia 12; Cesena, Monza 11; J. Stabia 10; Sudtirol, Reggiana 9; Padova 8; Carrarese 7; Catanzaro, Entella, Empoli, Bari 6; Pescara 5; Mantova 4; Spezia 3; Samp 2. Serie C (8ª giornata): Juventus Under 23-Ravenna (ore 12.30), Carpi-Perugia, Forlì-Guidonia (ore 17.30), Gubbio-Pontedera (ore 20.30). Già disputate: Pianese-Livorno 2-1, Rimini-Arezzo 0-1, Ascoli-Bra 4-1, Ternana-Pineto 2-1, Torres-Samb 0-2, Campobasso-Vis Pesaro 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cartellone - weekend
Il cartellone del weekend. Eccellenza, alla Fratta il fanalino. Fcr, è big match a Castenaso
Il cartellone del weekend. Eccellenza, riflettori puntati sull’antistadio: c’è Fcr-Russi
IL SETTEMBRE SANGIULIANESE PROSEGUE CON MATILDHIS, ANTIQUA E Il primo weekend di ottobre sarà caratterizzato da importanti eventi del cartellone del Settembre sangiulianese. Si partirà sabato 4 ottobre con la festa medievale MatHildis a Ponta - facebook.com Vai su Facebook
Poppea, il cartello shock nel night chiuso per prostituzione: “È vietato avere il ciclo nel weekend” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/18/news/poppea_colosseo_escort_prostituzione_indagine_cartello_ciclo_mestruale_weekend-424854431/?rss&ref=t - X Vai su X
The weekend's lineup. Ravenna visits Juventus Next Gen at lunchtime. - in Vincoli (Martorano), Gambettola- Lo riporta sport.quotidiano.net
Il cartellone del weekend. II Ravenna all’ora di pranzo fa visita alla Juventus Next Gen - Serie B (7ª giornata): Carrarese- Come scrive msn.com