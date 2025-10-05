IL CARRELLO DELLA SPESA – Rc auto stangata assicurata

Lidentita.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Sud si paga di più e si istallano più scatole nere: a che serve? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il carrello della spesa 8211 rc auto stangata assicurata

© Lidentita.it - IL CARRELLO DELLA SPESA – Rc auto, stangata assicurata

In questa notizia si parla di: carrello - spesa

Carrello della spesa e bollette, stangata d?autunno: quasi 3mila euro in più. Pesano i rincari su visite mediche e materiale scolastico

CARRELLO DELLA SPESA – Che mazzata, la spesa: la stangata sugli alimentari

Istat, lieve rialzo giugno per carrello spesa, a +2,8%

Carrello della spesa e bollette, stangata d’autunno: quasi 3mila euro in più. Pesano i rincari su visite mediche e materiale scolastico - Nella top 5 dei rincari: il carrello della spesa (+4,2%), i condomini (+3,3%), l’energia (+2,4%), il riscaldamento (+1,7%) e le visite mediche (+1,5%). Si legge su corriereadriatico.it

I prezzi del carrello della spesa continuano a correre anche in agosto (+3,5%). Consumatori: “+384 euro annui per ogni famiglia” - Che continuano a fare i conti con rincari sul carrello della spesa sempre più marcati di mese in mese. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Carrello Spesa 8211 Rc