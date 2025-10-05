Il cane ti sceglie | cosa c'è di vero e come capire se ha scelto proprio te

Un cane sceglie il suo umano di riferimento per motivi legati non solo all'affetto o alla "dipendenza" ma soprattutto in base alla stima e alla fiducia che prova nei confronti di un determinato individuo nel contesto di una sana relazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dog Lover's Day! Il 26 settembre è la giornata dedicata a chi ama i cani, si celebra l’amicizia tra l’Uomo e il suo fedele compagno. Avere un cane è per tutti? Certamente è per chi sceglie consapevolmente e sa che sono necessarie dedizione e rispetto per le - facebook.com Vai su Facebook

Psicologia del cane: ecco cosa prova il tuo amico quando gli dici “No” - Molti proprietari di cani si sono chiesti cosa provi davvero il loro amico a quattro zampe quando gli viene detto “no”. Lo riporta amoreaquattrozampe.it