Il camion cade dall' autostrada il treno intrappolato nel tunnel | 50 morti

Il 2 aprile 2021 nella contea di Hualien, Taiwan, un treno passeggeri con a bordo 488 persone, deraglia in un tunnel, a seguito della caduta di un camion da un pendio. Il treno andrà a schiantarsi sul camion, causando 50 morti e oltre 200 feriti. Il disastro di Hualien passerà alla storia come il peggior incidente ferroviario di Taiwan, secondo solo all'incendio di un treno nel 1948. Le dinamiche del disastro. Siamo nella contea di Hualien, sulla costa orientale di Taiwan, la contea maggiore del Paese, dove sorge anche il porto più grande. Il 2 aprile 2021 è l'inizio di un fine settimana lungo 4 giorni, durante il quale gli abitanti di Taiwan attraversano il Paese per visitare i propri defunti nella celebrazione del Giorno della Pulizia delle Tombe.

