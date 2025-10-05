Il caldo di Shanghai stronca i tennisti | Sinner si ritira Fritz rischia il collasso Rune

AGI - Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare. Non è servito l'intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Per Griekspoor è la prima vittoria su sette sfide complessive con l'altoatesino. L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il caldo di Shanghai stronca i tennisti: Sinner si ritira, Fritz rischia il collasso. Rune...

In questa notizia si parla di: caldo - shanghai

Angurie gelate e spruzzi d'acqua: lo zoo di Shanghai combatte il caldo

Shanghai, allarme caldo: Atmane si ritira per un colpo di calore: "Non riuscivo a parlare"

Troppo caldo a Shanghai, Atmane si ritira: “Non riuscivo a respirare”

Fritz esce di scena, Djokovic riesce a salvarsi. A Shanghai, però, continuano i problemi caldo e ritiri - X Vai su X

A Shanghai i tennisti soffrono per caldo e umidità: Medjedovic si sfoga, i casi di Atmane e Fucsovics: https://fanpa.ge/PT82z - facebook.com Vai su Facebook

Shanghai soffoca i tennisti: caldo, umidità e fatica estrema in Cina - ATP | Dalle difficolta arginate di Sinner e Medvedev a quelle fatali ad Atmane, Ruud e Comesaña. Come scrive ubitennis.com

Shanghai, malore per Atmane: si ritira per un colpo di calore, sabato aveva sfidato Sinner. Ed è allarme caldo - Masters 1000 Shanghai, malore per Atmane: si ritira per un colpo di calore durante il match con l'argentino Carabelli, sabato aveva sfidato Sinner. Da sport.virgilio.it