AGI - Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Shanghai, di cui era campione uscente. Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il numero due del mondo ha sofferto di problemi muscolari a entrambe le gambe, che ne hanno ridotto fortemente la mobilità fino a zoppicare. Non è servito l'intervento del fisioterapista: il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare ed è uscito dal campo tra gli applausi sostenuto dai suoi collaboratori. Per Griekspoor è la prima vittoria su sette sfide complessive con l'altoatesino. L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il caldo di Shanghai stronca i tennisti: Sinner si ritira, Fritz rischia il collasso. Rune...