Il Cagliari cerca il colpaccio con Borrelli Udinese salvata da Kabasele
UDINESE-CAGLIARI 1-1 MARCATORI: 25'pt Borrelli, 13'st Kabasele. UDINESE (3-5-2): Sava 6; Goglichidze 6, Kabasele 7 (22'st Bertola 6), Solet 6.5; Zanoli 6 (41'st Ehizibue sv), Piotrowski 6.5 (41'st Zarraga sv), Karlstrom 6, Atta 6.5, Kamara 5.5; Zaniolo 5.5 (33'st Bayo sv), Davis 5. In panchina: Venuti, Padelli, Palma, Zemura, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Miller, Gueye, Buksa. Allenatore: Runjaic. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: cagliari - cerca
Roma, pressing del Cagliari per Kumbulla: Massara cerca la cessione a titolo definitivo
Lecce-Cagliari diretta, Di Francesco cerca la prima vittoria contro l'ex Pisacane
Inter, Cagliari nel mirino: Frattesi cerca spazio
Nel mare del Poetto, un affettuoso Polpo in cerca d'affetto Cagliari ? @Efisio Atzeni S t ò , i " " ii Sardegna l'isola delle meraviglie - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce-#Cagliari: i giallorossi in cerca del primo successo stagionale - X Vai su X
Udinese Cagliari 1-1: Borrelli non basta ai rossoblù! Pareggio positivo al Bluenergy Stadium - Udinese Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025- Riporta cagliarinews24.com
Borrelli, gol con dedica per il gallo Belotti - Bel gesto dell'attaccante che proprio oggi sostituisce Belotti nel ruolo di centravanti: per Borrelli è anche il primo gol in Serie A ... Si legge su cagliaripad.it