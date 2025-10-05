Il Borghetto agguanta l’Fc Osimo Tris di Loreto contro Tolentino

Il Borghetto raggiunge in vetta l’ Fc Osimo. Tre le reti del Loreto all’ Elite Tolentino. Prima categoria, 3^ giornata. Girone B. Argignano-Castelbellino 3-1, Real Cameranese-Borgo Minonna 1-1, Barbara Monserra-Cingolana 1-1, Borghetto-Pietralacroce 3-0, Cupramontana-Filottranese 1-1, Fc Osimo-Olimpia Marzocca 2-2, Le Torri Castelplanio-Passatempese 0-3, Staffolo-Castelleonese 0-2. Classifica: Fc Osimo e Borghetto 7; Le Torri 6; Argignano, O.Marzocca, Barbara M. e R.Cameranese 5; Passatempese, Castelleonese, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 2; Cupramontana, Staffolo, Pietralacroce e Cingolana 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

