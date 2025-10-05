Il Bologna non sente le fatiche di Europa League travolto il Pisa 4-0

AGI - Il  Bologna  ha battuto 4-0 il  Pisa  nel match valido per la sesta giornata di  Serie A. La formazione di  Italiano, reduce dal pareggio casalingo in  Europa League  con il  Friburgo, rifila un netto poker ai toscani nell'ultimo turno prima della sosta per le  Nazionali. Partita indirizzata sui binari dei  rossoblù  dal rosso diretto rimediato da  Idrissa Touré  al 37' per fallo da ultimo uomo. Cambiaghi sblocca il risultato. Incontro sbloccato dal migliore in campo  Nicolò Cambiaghi  (24') e chiuso nei minuti successivi all'espulsione dell'esterno nerazzurro. Al 38'  Nikola Moro  raddoppia proprio sulla punizione scaturita dal fallo di  Touré  e pochi secondi dopo  Riccardo Orsolini  (40') cala il tris con il terzo gol nelle ultime quattro uscite, tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Agi.it

