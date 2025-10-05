Il Bologna non sente le fatiche di Europa League travolto il Pisa 4-0

AGI - Il Bologna ha battuto 4-0 il Pisa nel match valido per la sesta giornata di Serie A. La formazione di Italiano, reduce dal pareggio casalingo in Europa League con il Friburgo, rifila un netto poker ai toscani nell'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali. Partita indirizzata sui binari dei rossoblù dal rosso diretto rimediato da Idrissa Touré al 37' per fallo da ultimo uomo. Cambiaghi sblocca il risultato. Incontro sbloccato dal migliore in campo Nicolò Cambiaghi (24') e chiuso nei minuti successivi all'espulsione dell'esterno nerazzurro. Al 38' Nikola Moro raddoppia proprio sulla punizione scaturita dal fallo di Touré e pochi secondi dopo Riccardo Orsolini (40') cala il tris con il terzo gol nelle ultime quattro uscite, tra campionato e coppa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Bologna non sente le fatiche di Europa League, travolto il Pisa 4-0

In questa notizia si parla di: bologna - sente

