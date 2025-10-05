Il Bloody Mary di un locale di Long Island costa 110 euro e sta facendo il giro di TikTok | ma è un cocktail o un piatto?

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono posti che servono cocktail molto cari per motivi insondabili, e ce ne sono altri che servono cocktail molto cari provando a rendere il motivo ben visibile (se il prezzo rimane comunque esoso lo decide il cliente). Per esempio, mettendo un’aragosta intera dentro al bicchiere. Siamo al Claudio’s Waterfront, a Greenport, Long Island e quindi un tantino fuorimano. Il posto, che esiste da 155 anni, è diventato virale sui social, Tik Tok in particolare, per via del Bloody Mary da 120 dollari (112 euro ): “C’è chi viene solo per quello”, ha raccontato la manager Celeste Fierro al New York Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il bloody mary di un locale di long island costa 110 euro e sta facendo il giro di tiktok ma 232 un cocktail o un piatto

© Ilfattoquotidiano.it - Il Bloody Mary di un locale di Long Island costa 110 euro e sta facendo il giro di TikTok: ma è un cocktail o un piatto?

In questa notizia si parla di: bloody - mary

bloody mary locale longMary Anderson, la donna che vide oltre il vetro. Storia e sviluppi del tergicristallo - Tom Collins, ne «I dieci cocktail che sconvolsero il mondo», fornisce tre risposte, riferite ad altrettante Mary entrate in contatto con altrettanti probabili inv ... Riporta uominietrasporti.it

Bloody Mary ricetta: quella originale, le varianti e i consigli d'accompagnamento al cocktail - Le leggende sul nome del cocktail Bloody Mary sono tante e la sua storia resta sempre di sicuro interesse: nelle prossime righe tratteggiamo la carta d'identità di questo drink, alla scoperta di ... Secondo esquire.com

Cerca Video su questo argomento: Bloody Mary Locale Long