Ci sono posti che servono cocktail molto cari per motivi insondabili, e ce ne sono altri che servono cocktail molto cari provando a rendere il motivo ben visibile (se il prezzo rimane comunque esoso lo decide il cliente). Per esempio, mettendo un’aragosta intera dentro al bicchiere. Siamo al Claudio’s Waterfront, a Greenport, Long Island e quindi un tantino fuorimano. Il posto, che esiste da 155 anni, è diventato virale sui social, Tik Tok in particolare, per via del Bloody Mary da 120 dollari (112 euro ): “C’è chi viene solo per quello”, ha raccontato la manager Celeste Fierro al New York Post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Bloody Mary di un locale di Long Island costa 110 euro e sta facendo il giro di TikTok: ma è un cocktail o un piatto?