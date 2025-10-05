Il Bike park Pistelli aperto a tutti i giovani ciclisti
Una bella notizia per i piccoli ciclisti di Castelfiorentino e non solo. Sono ripresi gli allenamenti al Bike park Pistelli. Tutti i martedì e i giovedì, dalle 18 alle 19 circa, i bambini che volessero provare ad usare la bicicletta in maniera più focalizzata o anche solo quelli che vogliono passare un po’ di tempo su una bici in compagnia di altri bambini e di persone qualificate nel seguirli, possono presentarsi all’impianto. Basterà essere muniti della propria mountain bike e del caschetto, e senza alcun impegno si potrà liberamente pedalare all’interno del parco, dotato di un percorso con vari dislivelli, in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bike - park
L’amministrazione comunale presenta il Bike Park: “Ponte tra sport e ragazzi”
Kids Bike Park @Sagra dei Peri Conscio
Remanzacco, il Cibert Bike Park si rinnova: nuovi spazi sportivi e area picnic
Un giorno speciale ci attende! Abbiamo appena inviato la mail ufficiale a tutte le società sportive: il Bike Park di Fontanafredda si prepara ad accogliere i nostri piccoli campioni per la gara promozionale Giovanissimi , sabato 18 ottobre 2025! Program - facebook.com Vai su Facebook
Il Bike park Pistelli aperto a tutti i giovani ciclisti - Tutti i martedì e i giovedì, dalle 18 alle 19 circa, i bambini che ... Da lanazione.it