Una bella notizia per i piccoli ciclisti di Castelfiorentino e non solo. Sono ripresi gli allenamenti al Bike park Pistelli. Tutti i martedì e i giovedì, dalle 18 alle 19 circa, i bambini che volessero provare ad usare la bicicletta in maniera più focalizzata o anche solo quelli che vogliono passare un po’ di tempo su una bici in compagnia di altri bambini e di persone qualificate nel seguirli, possono presentarsi all’impianto. Basterà essere muniti della propria mountain bike e del caschetto, e senza alcun impegno si potrà liberamente pedalare all’interno del parco, dotato di un percorso con vari dislivelli, in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bike park Pistelli aperto a tutti i giovani ciclisti