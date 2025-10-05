Il 7 ottobre di due anni fa il massacro di Hamas salta il concerto di Robbie Williams | ha la moglie ebrea

Le autorità turche hanno annullato il concerto di Robbie Williams previsto per il 7 ottobre a Istanbul per "motivi di sicurezza", date le numerose manifestazioni di protesta previste in occasione dell'anniversario dell'assalto di Hamas a Israele che poi ha scatenato la guerra a Gaza. Lo riferisce una fonte dell'ufficio del governatore di Istanbul. La società organizzatrice dell'evento ha annunciato l'annullamento del concerto "in linea con una decisione presa dall'ufficio del governatore di Istanbul" e spiegando che i rimborsi dei biglietti saranno elaborati a breve tramite la piattaforma su cui sono stati acquistati.

7 ottobre, l'inferno degli ostaggi ancora a Gaza dopo 2 anni - Giovani, vecchi, uomini, donne e anche bambini, 251 in tutto: le loro immagini mentre vengono trascinati a Gaza dai terroristi di Hamas su motociclette, auto e pickup la mattina del 7 ottobre 20 ... Secondo msn.com

M.O., madre di due ostaggi: 7 ottobre 2023 "è un giorno senza fine" - Per lei il 7 ottobre 2023 'è un giorno senza fine che continua ancora oggi ed è un incubo'. Riporta msn.com