Il 7 ottobre di due anni fa il massacro di Hamas salta il concerto di Robbie Williams | ha la moglie ebrea

Secoloditalia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità turche h anno annullato il concerto di Robbie Williams previsto per il 7 ottobre a Istanbul p er ”motivi di sicurezza”, date le numerose manifestazioni di protesta previste in occasione dell’anniversario dell’assalto di Hamas a Israele che poi ha scatenato la guerra a Gaza. Lo riferisce una fonte dell’ufficio del governatore di Istanbul. La società organizzatrice dell’evento ha annunciato l’annullamento del concerto “in linea con una decisione presa dall’ufficio del governatore di Istanbul” e spiegando che i rimborsi dei biglietti saranno elaborati a breve tramite la piattaforma su cui sono stati acquistati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

