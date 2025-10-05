Il 15 l’ultimo saluto ad Andrea Morandi al Santissimo Rosario

Sarà celebrato mercoledì, alle 15, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario, il funerale di Andrea Morandi, musicista falconarese di 58 anni scomparso la scorsa settimana durante un’escursione sul Monte Nerone, nel Pesarese. Era stato ritrovato senza vita dalla task force di soccorritori. Nei giorni scorsi è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Quello di mercoledì sarà un momento di raccoglimento e cordoglio per la comunità, che in queste ore di dolore ha inondato la famiglia, stringendosi in un abbraccio collettivo, e il web, con messaggi di affetto, testimonianze e ricordi di ’ Andy Silver ’, batterista di altissimo profilo che ha militato, tra gli altri, nei gruppi dei Kurnalcool e nei Mortimer Mc Grave, nonché appassionato e professionale insegnante di musica per intere generazioni di allievi falconaresi e anconetani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

