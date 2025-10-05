Idf | se negoziati falliscono riprendiamo

Servizitelevideo.rai.it | 5 ott 2025

22.00 Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha affermato che i combattimenti nella Striscia di Gaza proseguiranno in caso di fallimento dei negoziati in corso per porre fine alla guerra. "Non c'è un cessate il fuoco, ma un cambiamento nella situazione operativa: la politica sta utilizzando i mezzi e i successi ottenuti sul campo per tradurli in vantaggi diplomatici. Se questo sforzo fallirà,riprenderemo i combattimenti",ha detto Zamir durante una visita alle truppe nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

