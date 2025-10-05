Idf l’annuncio | Evacuati quasi tutti i palestinesi la città vuota
Quasi deserta, spettrale, ridotta a un ammasso di macerie e silenzio. Le strade che un tempo pullulavano di vita ora sono percorse solo dai mezzi militari e dal rumore dei droni. Gaza City, cuore simbolico e politico della Striscia, si è svuotata quasi del tutto. È quanto emerge dalle nuove stime dell’Idf, secondo cui la città è ormai abbandonata da gran parte della popolazione palestinese. Lo riporta The Times of Israel, citando fonti militari che parlano di circa 900mila persone evacuate verso il sud della Striscia, su un milione di residenti presenti prima della grande offensiva israeliana. Il mese scorso, l’esercito aveva ordinato ai civili di lasciare tutte le aree di Gaza City e di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’Idf: «Evacuati 900mila palestinesi, Gaza City quasi vuota». Da lunedì le trattative a Sharm el-Sheik - Ieri uccisi 70 palestinesi, nonostante l’annuncio della sospensione degli attacchi ... Secondo unionesarda.it
Idf: «Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate». Quattro palestinesi uccisi in un attacco israeliano - L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare «una forza senza precedenti» a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando ... Come scrive leggo.it