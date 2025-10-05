Idf | Gaza City quasi vuota evacuati 900mila palestinesi Leader di Hamas alla guida dei negoziati in Egitto

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

idf gaza city quasi vuota evacuati 900mila palestinesi leader di hamas alla guida dei negoziati in egitto

© Ilfattoquotidiano.it - Idf: “Gaza City quasi vuota, evacuati 900mila palestinesi”. Leader di Hamas alla guida dei negoziati in Egitto

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

idf gaza city quasiIdf, evacuati 900mila palestinesi, Gaza City quasi vuota - Secondo nuove stime dell'Idf, Gaza City si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Da ansa.it

Mo: Idf, 900mila palestinesi hanno lasciato Gaza City, ma centinaia di migliaia ancora in pericolo - Secondo l’IDF, la quasi totalità dei civili ha lasciato la città dopo l’ordine di evacuazione. Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Idf Gaza City Quasi