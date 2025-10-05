Idf | evacuazione massiccia a Gaza City quasi 900mila palestinesi spostati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Città quasi vuota secondo l’Idf. Secondo le ultime stime dell’Idf, Gaza City si trova ormai quasi completamente svuotata dei suoi residenti palestinesi. La notizia è stata riportata dal The Times of Israel. Numeri dell’evacuazione. Prima dell’offensiva, la città contava circa un milione di abitanti. Secondo i dati dell’esercito israeliano, circa 900mila persone sono state evacuate verso il sud della Striscia di Gaza. Ordini per i civili e andamento dell’esodo. Lo scorso mese, ai civili è stato ordinato di lasciare tutte le aree di Gaza City e di spostarsi verso una zona umanitaria designata da Israele. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

