Ian Bostridge la voce incrocia la musica e la storia
Una doppia formazione culturale, quella di storico prima e di cantante poi, è forse il presupposto che ha spinto Ian Bostridge – tenore inglese di fama mondiale e fino ai . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Cento minuti di tensione pura fra etica e male: al Teatro dell'Opera di Roma “The Turn of the Screw” di Britten, firmato da Deborah Warner, chiude la trilogia dedicata al compositore con uno spettacolo esemplare. Ian Bostridge e due voci bianche straordinari - facebook.com Vai su Facebook