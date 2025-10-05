Ian Bostridge la voce incrocia la musica e la storia

Cms.ilmanifesto.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una doppia formazione culturale, quella di storico prima e di cantante poi, è forse il presupposto che ha spinto Ian Bostridge – tenore inglese di fama mondiale e fino ai . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ian bostridge la voce incrocia la musica e la storia

© Cms.ilmanifesto.it - Ian Bostridge, la voce incrocia la musica e la storia

In questa notizia si parla di: bostridge - voce

Cerca Video su questo argomento: Ian Bostridge Voce Incrocia