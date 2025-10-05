I volontari di Protezione civile diventano comunicatori per la campagna Io Non Rischio

Messinatoday.it | 5 ott 2025

Il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Messina ha ospitato ieri, sabato 4 ottobre, una giornata di formazione nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione pubblica “Io Non Rischio”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv, ReLUIS, Fondazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

