I sogni di Luca Tanfoglio promessa del calcio spezzati a 16 anni | tutta Bione si stringe alla famiglia del ragazzo
Bione (Brescia), 5 ottobre 2025 – Era appena tornato da Brescia, dove aveva visto la partita della sua squadra del cuore: la Union Brescia, che ieri ha giocato con la Pergolettese nel corso del campionato di serie c. Purtroppo Luca Tanfoglio, di appena 16 anni, non potrà più vedere altre partite o giocare a calcio: lo sport che adorava e lo vedeva militare nelle giovanili della Asd Nuova Valle Sabbia con ottimi risultati. Luca, che era in motorino e stava andando da alcuni amici a Sabbio Chiese, è finito sotto un furgone, mentre percorreva via Dossolo, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo effettuati dai soccorritori giunti sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
