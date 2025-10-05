I Savoia fanno causa allo Stato | Il tesoro del Regno è nostro | in ballo 300 milioni
Immaginatevi un tesoro di immenso valore composto da migliaia e migliaia di brillanti, altrettante perle, diamanti, diademi, collier e tanto altro ancora. No, non stiamo parlando di una fortuna uscita da una storia di fantasia ma del tesoro della Corona d'Italia. Una ricchezza custodita dall'ormai lontano 1946 nel caveau della Banca d'Italia. Ebbene, di chi sono quei magnifici e preziosissimi gioielli? Questa è una vicenda intricata, finita nelle aule di un tribunale. Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto, figlie e nipote dell'ultimo re d'Italia, reclamano quel tesoro, stimato in circa 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Gli eredi Savoia chiedono la restituzione del tesoro della Corona: «Quei gioielli sono nostri, non dello Stato. Lo scriveva Einaudi» - Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto impugnano la sentenza con cui il tribunale di Roma ha stabilito che il cosiddetto tesoro della Corona d’Italia appartiene allo Stato. Riporta msn.com
I Savoia perdono la causa per i gioielli: il tesoro degli ex reali resta allo Stato Italiano - Il Tribunale di Roma si appella a quanto per primo scritto nello Statuto Albertino e consolidato poi nella Costituzione italiana dopo la fine ... Come scrive fanpage.it