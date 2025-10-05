Immaginatevi un tesoro di immenso valore composto da migliaia e migliaia di brillanti, altrettante perle, diamanti, diademi, collier e tanto altro ancora. No, non stiamo parlando di una fortuna uscita da una storia di fantasia ma del tesoro della Corona d'Italia. Una ricchezza custodita dall'ormai lontano 1946 nel caveau della Banca d'Italia. Ebbene, di chi sono quei magnifici e preziosissimi gioielli? Questa è una vicenda intricata, finita nelle aule di un tribunale. Maria Gabriella, Maria Pia, Maria Beatrice ed Emanuele Filiberto, figlie e nipote dell'ultimo re d'Italia, reclamano quel tesoro, stimato in circa 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I Savoia fanno causa allo Stato: "Il tesoro del Regno è nostro": in ballo 300 milioni