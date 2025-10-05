I rossoblù mostrano i muscoli | Pisa travolto 4-0 al Dall’Ara
Un Cambiaghi formato Nazionale manda in clinica la difesa toscana nel primo tempo: segna, fa segnare e guadagna un rosso che lascia gli ospiti in 10. Il resto lo fa il killer Instinct di una squadra lucida e concentrata. Successo dunque rotondo e meritato, che permette agli emiliani di agganciare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
