I rifiuti sotto la sabbia | Qui serve una bonifica L’appello di Legambiente

Viareggio, 5 ottobre 2025 – Straccati dal mare, scaricati da terra, sepolti sotto la sabbia. Da chissà quanto tempo, e per quanto tempo ancora. Un ventina i sacchi di rifiuti raccolti ai piedi del faro, che forse non sono niente rispetto a ciò che resta in profondità. Così i volontari di Legambiente sono tornati ad accendere i riflettori sullo stato del “Triangolino“, zona portuale a ridosso del Muraglione. Dove, per la terza volta dall’inizio dell’anno, si è concentrato l’intervento di pulizia inserito nell’ambito del programma “Puliamo il mondo 2025“. Promosso dal circolo della Versilia in collaborazione con C-Map, azienda viareggina da 35 anni attiva nel settore delle carte nautiche inserita nel gruppo Navigo, con l’associazione Pescatori sportivi del porto di Viareggio ed il Wwf Alta Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

