I rifiuti sotto la sabbia | Qui serve una bonifica L’appello di Legambiente
Viareggio, 5 ottobre 2025 – Straccati dal mare, scaricati da terra, sepolti sotto la sabbia. Da chissà quanto tempo, e per quanto tempo ancora. Un ventina i sacchi di rifiuti raccolti ai piedi del faro, che forse non sono niente rispetto a ciò che resta in profondità. Così i volontari di Legambiente sono tornati ad accendere i riflettori sullo stato del “Triangolino“, zona portuale a ridosso del Muraglione. Dove, per la terza volta dall’inizio dell’anno, si è concentrato l’intervento di pulizia inserito nell’ambito del programma “Puliamo il mondo 2025“. Promosso dal circolo della Versilia in collaborazione con C-Map, azienda viareggina da 35 anni attiva nel settore delle carte nautiche inserita nel gruppo Navigo, con l’associazione Pescatori sportivi del porto di Viareggio ed il Wwf Alta Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - sotto
Gelsia lascia i rifiuti sotto casa. L’ex assessore pretende le scuse
Dormono in tenda tra i rifiuti sotto al ponte: multa per due ragazze (una minorenne)
Rifiuti a Vernazza. Negozi e b&b sotto la lente
Sotto sequestro è finita una ex area industriale situata sulla Statale 13 nel comune friulano. Oltre 25.000 metri quadri dove sono stati rifiuti abusivamente conferiti circa 600 metri cubi di rifiuti. - facebook.com Vai su Facebook
Qualità della vita: i romani premiano trasporti e cultura, rifiuti sotto la sufficienza https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/qualita_della_vita_roma_acos-424881248/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
I rifiuti sotto la sabbia: “Qui serve una bonifica”. L’appello di Legambiente - “Raccolti venti sacchi di immondizia, ma è ciò che è sommerso a preoccupare” ... Segnala msn.com
Spiagge libere, la guerra ai rifiuti lasciati sulla sabbia e il nodo della pulizia: «Mancano i servizi» - Le spiagge libere non sempre vengono lasciate pulite dai bagnanti che scelgono di usufruire degli ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it