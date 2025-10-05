I quattro anni di Spazzafumo | Tanti risultati noi i più concreti
Anche il quarto anno di mandato, per l’amministrazione Spazzafumo, è passato. Non è più la coalizione degli esordi, ma una squadra che si è appena rinnovata per andate avanti. Cambiamenti che fanno riflettere sul futuro della città. Sindaco, come sono stati questi anni? "Direi faticosi e costellati di difficoltà politiche. Siamo partiti velocemente per intercettare fondi e concretizzare la nostra visione di città. Il nostro obiettivo era riappropriarci di zone abbandonate con lo scopo di riqualificarle culturalmente". Difficoltà politiche, come quelle della stessa maggioranza? "All’inizio eravamo una maggioranza civica con tante anime differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
