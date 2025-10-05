I primari in pensione La lezione di Borghi | | La passione come faro
di Monica Raschi Dalle immagini dei primi ecografi all’Intelligenza artificiale, con un filo rosso che ha unito il tutto: la grande passione per la professione medica. Il professor Claudio Borghi, direttore del Dipartimento Malattie cardio-toraco-vascolare e dell’Unità operativa Medicina Interna del Sant’Orsola, va in pensione. Non senza lasciare una grande eredità al Policlinico e numerosi progetti per il futuro. Professore, come è cambiata la professione in questi anni? "Mi sono laureato nel 1980 e sono stato assunto stabilmente al Sant’Orsola nel 1987. Allora i tempi della gavetta erano piuttosto lunghi: non c’erano molti posti disponibili per i medici a seguito di una serie di provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
