Intervengono per identificare dei writers ma vengono presi d’assalto e rischiano il linciaggio. Ennesima grave aggressione alle forze dell’ordine nella notte tra venerdì e sabato. Sono le 3.50 e corso Buenos Aires è tornato tranquillo dopo ore di scontri tra pro -Pal e forze dell’ordine. Ma la quiete non è destinata a durare a lungo. Cinque ragazzi si mettono infatti ad imbrattare un muro in viale Tunisia, angolo via Manuzio. I giovani, una volta terminato il lavoro, entrano poi all’interno di un bar della zona. La loro “impresa” però non passa inosservata. Un cittadino infatti chiama il 112 per segnalare l’atto vandalico e così in pochi minuti una volante della polizia arriva sul posto per effettuare i controlli del caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

I poliziotti fermano i vandali: picchiati, finisce male