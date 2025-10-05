I politici della Flotilla denunciano Sbattuti in cella senza diritti

Laverita.info | 5 ott 2025

Croatti, Scuderi, Scotto e Corrado raccontano le loro prigioni in una conferenza stampa strappalacrime. E annunciano un esposto: «Arrestati illegalmente, poi ci hanno negato acqua, cibo e accesso ai servizi». 🔗 Leggi su Laverita.info

