I politici della Flotilla denunciano Sbattuti in cella senza diritti
Croatti, Scuderi, Scotto e Corrado raccontano le loro prigioni in una conferenza stampa strappalacrime. E annunciano un esposto: «Arrestati illegalmente, poi ci hanno negato acqua, cibo e accesso ai servizi». 🔗 Leggi su Laverita.info
Nella mattina di venerdì 3 ottobre sono stati rilasciati quattro dei cinque politici italiani catturati dalle autorità israeliane mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Si tratta delle eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, - facebook.com Vai su Facebook
“Inginocchiati per ore legati, senza cibo, acqua, farmaci e servizi igienici”: i legali degli attivisti della Flotilla denunciano le violazioni israeliane - La ong Adalah, che si occupa della rappresentanza giuridica dell'equipaggio: "Sono stati oggetto di aggressioni, minacce e molestie" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità" - "Da due anni è impossibile pronunciare in questi palazzi la parola Palestina e parlare di genocidio, è ora di rompere il silenzio dei codardi". Secondo adnkronos.com