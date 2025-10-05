I politici della Flotilla denunciano Sbattuti in cella senza diritti

Croatti, Scuderi, Scotto e Corrado raccontano le loro prigioni in una conferenza stampa strappalacrime. E annunciano un esposto: «Arrestati illegalmente, poi ci hanno negato acqua, cibo e accesso ai servizi». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I politici della Flotilla denunciano. «Sbattuti in cella senza diritti»

Nella mattina di venerdì 3 ottobre sono stati rilasciati quattro dei cinque politici italiani catturati dalle autorità israeliane mentre si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Si tratta delle eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi, - facebook.com Vai su Facebook

“Inginocchiati per ore legati, senza cibo, acqua, farmaci e servizi igienici”: i legali degli attivisti della Flotilla denunciano le violazioni israeliane - La ong Adalah, che si occupa della rappresentanza giuridica dell'equipaggio: "Sono stati oggetto di aggressioni, minacce e molestie" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità" - "Da due anni è impossibile pronunciare in questi palazzi la parola Palestina e parlare di genocidio, è ora di rompere il silenzio dei codardi". Secondo adnkronos.com