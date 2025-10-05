i nuovi posizionamenti mastrovincenzo torna nel pd caporossi affila le armi

"Non faremo un’opposizione di testimonianza, ma un’opposizione di proposta, contenuti, visione. La nostra sarà un’offensiva culturale, capace di rimettere al centro il valore della buona politica, delle competenze, della concretezza". Sono le parole del (neo) eletto consigliere regionale di Progetto Marche Vive Michele Caporossi, cui è arrivata l’ufficialità dello scranno in Assemblea legislativa, dopo l’annuncio – venerdì sera a Chiaravalle – di Matteo Ricci, che resterà in Europarlamento a Bruxelles ("Il mio impegno per le Marche raddoppia", ha detto). Il seggio di Caporossi, infatti, era proprio quello spettante al candidato governatore del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

