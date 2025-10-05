I migliori ultimi album capolavori che hanno chiuso in bellezza il percorso di 10 icone

Compilare una lista dei migliori album di fine carriera può rivelarsi un esercizio imbarazzante. La maggior parte dei musicisti, infatti, lascia dietro di sé un catalogo che tende a perdere smalto con il passare degli anni. Eppure, gli ultimi album rappresentano spesso un’eccezione: hanno qualcosa da dire. Il lampo dell’ispirazione raramente colpisce sul finire di un percorso artistico, soprattutto se già costellato di successi. Ma proprio in quella fase terminale, gli artisti sembrano acquisire una lucidità e saggezza, forse, o semplice cinismo, che consente loro di distinguere le idee da seguire fino in fondo da quelle da lasciar andare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I migliori “ultimi album”, capolavori che hanno chiuso in bellezza il percorso di 10 icone

