In Italia, solo 1 lavoratore su 2 dichiara di “amare” veramente il proprio lavoro. A scattare la fotografia di una Penisola spaccata in due è l’Ufficio Studi della Cgia, che ha elaborato i dati dell’indagine Bes dell’Istat del 2023 sulla soddisfazione lavorativa. I parametri considerati vanno dalle opportunità di carriera all’orario, dalla stabilità occupazionale all’interesse per le mansioni svolte. Il risultato? Su un totale di circa 23,6 milioni di occupati, solo 12,2 milioni (il 51,7%) si dichiarano pienamente soddisfatti. Sorprese arrivano anche dalle zone dove gli occupati sono più felici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I lavoratori più felici sono al Nord e nelle regioni più piccole, Sud in coda

