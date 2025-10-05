I fascisti rossi e l' alleanza islamista Cerno | cosa c' è dietro la guerriglia ProPal
Spente le telecamere sulla Flotilla abbiamo assistito alla guerriglia nel centro di Roma, il vero volto della galassia ProPal. Tante persone pacifiche hanno partecipato alla manifestazione ma non si rendono conto di chi le strumentalizza, del sindacato che vuole la rivolta sociale, degli anarchici, degli autonomi, dei black bloc. Insomma, quel mondo di violenti che adesso ha fatto la grande alleanza con l'islamismo in Italia. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fascisti - rossi
Ucciso da un proiettile alla nuca mentre volantinava contro i fascisti del suo quartiere Walter Rossi, studente che militava in “Lotta Continua”, aveva vent’anni quando fu ucciso il 30 settembre 1977. Furono indiziati esponenti della destra giovanile e due di lo - facebook.com Vai su Facebook
#accaddeoggi - #30settembre 1977, Roma: I fascisti uccidono Walter Rossi - X Vai su X