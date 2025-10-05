I fascisti rossi e l' alleanza islamista Cerno | cosa c' è dietro la guerriglia ProPal

Spente le telecamere sulla Flotilla abbiamo assistito alla guerriglia nel centro di Roma, il vero volto della galassia ProPal. Tante persone pacifiche hanno partecipato alla manifestazione ma non si rendono conto di chi le strumentalizza, del sindacato che vuole la rivolta sociale, degli anarchici, degli autonomi, dei black bloc. Insomma, quel mondo di violenti che adesso ha fatto la grande alleanza con l'islamismo in Italia. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

