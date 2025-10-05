I duelli con le spade laser Star Wars arrivano a Livorno al Nautico ecco LudoSport | come partecipare ai corsi

Un'insolita novità sportiva illumina Livorno: LudoSport, la disciplina del combattimento con spada laser, sbarca in città con l’avvio di corsi dedicati. A partire da ottobre, gli appassionati di fantascienza e arti marziali potranno impugnare una “lightsaber” in palestra e cimentarsi in duelli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: duelli - spade

Templari, spade e duelli: piazza San Pellegrino rivive la storia medievale | FOTO e VIDEO

Templari, spade e duelli: piazza San Pellegrino rivive la storia medievale | FOTO e VIDEO

? OPEN DAY SWORD ACADEMY ? Vieni a provare la scherma storica! ? spade vere ? duelli epici e l'aperitivo è offerto da noi! Non puoi proprio mancare... - facebook.com Vai su Facebook

Star Wars, 5 duelli epici con le spade laser troppo sottovalutati - Scopri cinque duelli con le spade laser in Star Wars spesso trascurati, tra azione spettacolare, emozioni intense e momenti epici da riscoprire. Riporta cinema.everyeye.it

L'iconico duello di Star Wars con la spada laser è stato ispirato da uno storico anime che conoscono tutti - L'attore di Star Wars, Ahmed Best, ha rivelato a quale anime si sia ispirato l'iconico duello con la spada laser tra il maestro Jedi e il temibile Dooku. movieplayer.it scrive