I dirigenti Fdi | Il sindaco prenda posizione dopo il passaggio di Zannini in Forza Italia

Casertanews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Belli e Rachele Miraglia, esponenti di spicco di Fratelli d’Italia di Mondragone, lanciano un messaggio al sindaco Lavanga: “Dica pubblicamente da che parte sta”. Nel mirino dei due dirigenti meloniani c’è l’ambiguità politica del primo cittadino, che secondo loro continua a tergiversare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dirigenti - sindaco

L’organigramma prende forma. Civitanovese, dirigenti al lavoro. L’attesa per il vertice col sindaco

Un minuto di silenzio in nome della pace: il sindaco Mastella scrive ai dirigenti scolastici

Cosa non funziona a Palermo? Sindaco e dirigenti su un furgone per i sopralluoghi

dirigenti fdi sindaco prendaGennaro (FdI): per Possamai è tempo di condannare davvero l’occupazione abusiva del Baronio - Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, la dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Giulia Gennaro, ha ... Secondo vicenzareport.it

Sindaco e dirigenti delle partecipate in giro per la città, ecco il nuovo format “quattro disagi” invece di “quattro ristoranti” - L’iniziativa sarà ripetuta con regolarità, coinvolgendo progressivamente anche altri quartieri, con l’obiettivo di costruire un piano d’intervento sempre più aderente ai bisogni della città. Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Dirigenti Fdi Sindaco Prenda