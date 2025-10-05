I brianzoli appassionati di serpenti che poi abbandonano | 3 pitoni in attesa di una nuova famiglia
Nei giorni scorsi la notizia aveva destato grande scalpore. Nei giardinetti pubblici di Sant’Albino, a Monza, era stato trovato un pitone reale. Il rettile – che aveva 4 anni ed era lungo circa 90 centimetri - non era stato abbandonato. Tutt’altro. Il suo proprietario, un uomo che vive nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: brianzoli - appassionati
Abbiamo aperto un #club Uno spazio dedicato a chi ama curiosare e appassionarsi al mondo delle bollicine e della cucina d’autore. È importante iscriversi per: inviti a cene e serate riservate incontrare appassionati e curiosi di cucina e buon vino Scriv - facebook.com Vai su Facebook