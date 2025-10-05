I 25 anni di Una mamma per amica e perché è ancora la nostra serie preferita

Sono passati esattamente 25 anni dal debutto di “Una mamma per amica”. Era il 5 ottobre del 2000 quando, negli Stati Uniti, veniva trasmesso per la prima volta l'episodio pilota di uno show destinato a fare la storia.Diventato, fin da subito, un vero e proprio fenomeno di costume, che ancora oggi. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anni - mamma

France Anaelle si alza dal letto: «Mamma la testa». Il malore, la piccola muore a 7 anni. I?l padre: «Era il nostro angelo, tutto ci ricorderà di lei»

Mamma e figlia di 3 anni molestate sul treno

Carlo Panizzo morto a 6 anni, l'intenzione della Procura di non indagare mamma Dana. E il mare resta vuoto: niente bagno per rispetto della famiglia

Mattia Nicholas Liguori morto investito a Roma a 17 anni, la mamma: «Eri l'amore più grande della mia vita». Il mistero del semaforo rosso - facebook.com Vai su Facebook

Una mamma per amica 25 anni dopo: che cosa fanno gli attori oggi? - Le ragazze Gilmore si sono riunite agli Emmy, Jess Mariano lo storico boyfriend di Rory è una star della tv e Luke il rude fidanzato di Lorelai è convolato a nozze con una giovanissima del cast. vanityfair.it scrive

“Una mamma per amica”, la reunion agli Emmy 25 anni dopo fa sognare i fan (in attesa del documentario) - V enticinque anni dopo il debutto di Una mamma per amica (Gilmore Girls), le sue protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel hanno fatto sognare i fan riunendosi sul palco degli Emmy Awards 2025, tenut ... Riporta iodonna.it