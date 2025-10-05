House of Guinness ha la migliore colonna sonora tv dell' anno tra folk irlandese hip hop e rock contemporaneo

House of Guinness, la nuova serie Netflix creata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders e Taboo, conquista non solo per la narrazione epica della famiglia Guinness, ma anche per la colonna sonora. La musica di House of Guinness è infatti uno degli elementi distintivi della serie. Lo stesso Knight ha dichiarato: «Ho sempre pensato che la musica sia una sorta di inganno: è una delle strade più veloci per suscitare nel pubblico l'emozione che vuoi che provi». La soundtrack di House of Guinness unisce tradizione e modernità: dal folk irlandese a nomi come Kneecap e Fontaines D.C., fino alle composizioni originali di Ilan Eshkeri.

