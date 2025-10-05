Hotel e camping pieni La festosa invasione di mille sedicenni e l’omaggio a Maffei

Mentre dal campo arrivano le urla festose dei giovani atleti dei Campionati italiani cadetti di atletica leggera, nella “pancia“ del rinnovato “Stadio dei Pini“ si rende omaggio a un grande campione del passato: il viareggino Arturo Maffei. Con una cerimonia breve, ma toccante, su iniziativa del comune di Viareggio, è stata intitolata la sala stampa a Maffei, alla presenza della figlia, Gloria, del presidente della Fidal, Stefano Mei, e dell’assessore allo sport, Rodolfo Salemi. Nella saletta accanto è stato allestito un primo nucleo di un museo permanente sulle imprese del grande atleta. E’ stata anche l’occasione per riproporre, nella saletta dove sono i cimeli, il documentario della Nazione “A un centimetro dal sogno“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

