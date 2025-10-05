La nostra recensione dei primi due episodi di Hotel Costiera: la nuova serie Prime Video con Jesse Williams e tra gli altri Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon, Antonio Gerardi e Amanda Campana, regala paesaggi mozzafiato amalfitani e misteri irrisolti. Hotel Costiera, la nuova serie disponibile su Prime Video diretta da Adam Bernstein, è ambientata tra le suggestive scogliere di Positano e vede come protagonista Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams. Ex marine dal passato complesso, si divide tra piccoli incarichi quotidiani e un caso molto più delicato: la scomparsa della giovane Alice ( Amanda Campana ), figlia del proprietario dell’albergo per cui Daniel lavora. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Hotel Costiera, recensione primi due episodi: misteri e bellezza sulla Costiera Amalfitana con Jesse Williams, Giannetta e Spollon