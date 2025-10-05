Hollow knight silksong merita il titolo di gioco dell’anno per la sua straordinaria progettazione del mondo
Il panorama videoludico del 2025 si presenta ricco di titoli di grande rilievo, tra cui spicca Hollow Knight: Silksong come uno dei principali contendenti al titolo di Game of the Year (GOTY). Questo gioco si distingue non solo per le sue eccellenti meccaniche da metroidvania, ma anche per un approccio narrativo e di design che rompe gli schemi tradizionali, offrendo un’esperienza profondamente immersiva e personalizzata. Analizzeremo gli aspetti più innovativi che rendono Silksong una scelta preferenziale rispetto ad altri grandi titoli del 2025. un nuovo paradigma nel modo di comunicare con i giocatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Hollow Knight Silksong, la recensione: arte ed eleganza e nel nuovo gioco di Team Cherry - A distanza di 8 anni dal primo capitolo, l'attesissimo sequel sviluppato da Team Cherry approda sulle piattaforme di tutto il mondo mostrando il suo carattere spietato. Riporta msn.com
Hollow Knight: Silksong ha superato i 6 milioni di copie vendute - Secondo i nuovi dati condivisi da Alinea Analytics, Hollow Knight: Silksong ha venduto oltre 6 milioni di copie su tutte le piattaforme, con 4 milioni di download solo su Steam. Scrive notebookcheck.it