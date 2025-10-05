Holger Rune attacca la ATP | Volete che un giocatore muoia in campo?
Holger Rune ha sconfitto il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4, 6-4 e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove se la dovrà vedere contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, oggi capace di firmare l’impresa eliminando lo statunitense Taylor Fritz. Il numero 11 del mondo ha avuto la meglio non soltanto nei confronti del transalpino, ma ha superato anche il caldo torrido che ha colpito la metropoli cinese. Il danese si è soffermato proprio su questo aspetto quando si è sfogato apertamente nel corso della prima. Dopo trentuno minuti di gioco ha infatti chiesto l’intervento del medico e ha inveito senza mezzi termini: “ Perché l’ATP non ha una regola sul calore? Volete che un giocatore muoia in campo? “. 🔗 Leggi su Oasport.it
