L’attaccante del Napoli, Hojllund, autore anche oggi di un gol fondamentale per la vittoria contro il Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn Le parole di Hojlund. Quante soddisfazioni quando sei cambiato? «Credo di non essere cambiato tanto, ma sto facendo solo il mio lavoro e lavorando giorno dopo giorno faccio il massimo per portare qualcosa alla squadra» Conte indicava la testa « Mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa, aveva bisogno anche di questo per avere una rinfrescata e tornare a giocare» Il calciatore ha parlato anche a Sky Sport Una settimana speciale? « Ovviamente vincere due volte in una settimana al Maradona è molto importante, abbiamo pensato ad una partita per volta: oggi non è stata magari la migliore, ma portare a casa i tre punti era la cosa più importante» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund: «Conte mi ha visto particolarmente stanco e mi ha detto mettici la testa»