Hockey pista | Trissino vince la Supercoppa 2025 Lodi battuto anche al ritorno
Arriva il primo responso della stagione 2025-2026 di hockey su pista. Trissino infatti ha vinto la ventesima edizione della Supercoppa, battendo Lodi anche nella gara di ritorno, imponendosi per 3-2 tra le mura amiche del Palasport Comunale. Combattuta, ma non poteva essere altrimenti, la disputa tra le due squadre. I lombardi sono quelli ad avere un piglio più scattante nelle prime battute, passando in vantaggio al 17:13 con Compagno, gestendo la situazione fino alla fine del primo tempo. Poi, in apertura di ripresa, è arrivato pronti-via il pareggio di Malagoli, preludio della rete di Cocco che, al 19:08, porta per la prima volta avanti i suoi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - pista
Hockey pista: Italia, i convocati per il primo raduno verso gli Europei 2025 di Paredes
Hockey pista: Italia, le convocate per per il primo raduno verso gli Europei Femminili 2025
Hockey su pista. L’Amatori allestisce la nuova rosa. Ma rischia di perdere Moncalieri
Scandiano-Camaiore è la sfida più importante della Coppa Italia di Serie A2 di hockey pista. Tutto pronto per il secondo turno della fase a gironi, che vede sei squadre in testa con tre punti dopo la prima giornata! Saranno cinque le gare in programma n Vai su Facebook
Hockey pista: Trissino vince la Supercoppa 2025. Lodi battuto anche al ritorno - Trissino infatti ha vinto la ventesima edizione della Supercoppa, battendo Lodi ... Da oasport.it
Hockey pista: Trissino supera Lodi nell’andata di Supercoppa - Si apre con il successo di Trissino la stagione 2025- oasport.it scrive