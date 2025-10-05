Hockey pista | Trissino vince la Supercoppa 2025 Lodi battuto anche al ritorno

Arriva il primo responso della stagione 2025-2026 di hockey su pista. Trissino infatti ha vinto la ventesima edizione della Supercoppa, battendo Lodi anche nella gara di ritorno, imponendosi per 3-2 tra le mura amiche del Palasport Comunale.   Combattuta, ma non poteva essere altrimenti, la disputa tra le due squadre. I lombardi sono quelli ad avere un piglio più scattante nelle prime battute, passando in vantaggio al 17:13 con Compagno, gestendo la situazione fino alla fine del primo tempo. Poi, in apertura di ripresa, è arrivato pronti-via il pareggio di Malagoli, preludio della rete di Cocco che, al 19:08, porta per la prima volta avanti i suoi. 🔗 Leggi su Oasport.it

