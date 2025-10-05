Hockey ghiaccio | Bolzano sa solo vincere in ICE League Battuta Lubiana primato in classifica

Altro giro e altra vittoria. Il Bolzano infila la sesta affermazione consecutiva nell’ICE Hockey League 2025-2026 battendo per 4-2 in casa l’HK Olimpija Ljubljana. In una Sparkasse Arena gremita con quasi 3.000 tifosi le Foxes partono malissimo, subendo i gol di Bericic e Pance, per il momentaneo 0-2. Nel secondo segmento di gara però, i padroni di casa cambiano passo vivendo venti minuti magici: Schneider accorcia sull’1-2, Mcclure impatta sul 2-2 e Bradley piazza addirittura la zampata del 3-2 prima dell’ultimo riposo. Si va fino alla fine. Al 43? ancora Mcclure trova il modo di andare a referto griffando la doppietta personale e il 4-2 che chiude i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

