Ho visto la morte in faccia | il racconto di Sarah Brizzolara la consigliera che era sul treno attaccato dai russi
"La paura è stata tanta, ma il pensiero va a tutti gli ucraini che quotidianamente vivono questa situazione". A parlare a MonzaToday è Sarah Brizzolara, la consigliera comunale del Pd che questa notte era in viaggio con altri 109 attivisti italiani. Brizzolara era a bordo di un treno da Kyiv. 🔗 Leggi su Today.it
Il suo cuore si ferma per 17 minuti: il racconto choc: “Cosa ho visto dopo la morte”
Morte Celeste Pin, Malusci: «Che dolore! Mi rimprovero di non aver capito la sua fatica di vivere. L’ho visto arrabbiato solo una volta, disse una frase sulla Juve…»
Auto in fiamme dopo l’incidente, parla il 24enne che ha salvato i 5 ragazzi a bordo: “Ho visto la morte in faccia” - Parla Andrea Santin, il ragazzo di 24 anni che ha salvato due ragazzi coinvolti nell'incidente avvenuto sabato scorso a Fontanafredda ... Come scrive fanpage.it
Barista aggredita con un trapano: "Mi colpiva in testa, era una furia. Poi ha rubato tutti i soldi in cassa" - Choc per la rapina alla ’Caffetteria dell’Angolo’ di Pozza di Maranello, la titolare: "Grata di essere viva". Riporta msn.com