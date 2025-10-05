Ho visto la morte in faccia | il racconto di Sarah Brizzolara la consigliera che era sul treno attaccato dai russi

"La paura è stata tanta, ma il pensiero va a tutti gli ucraini che quotidianamente vivono questa situazione". A parlare a MonzaToday è Sarah Brizzolara, la consigliera comunale del Pd che questa notte era in viaggio con altri 109 attivisti italiani. Brizzolara era a bordo di un treno da Kyiv. 🔗 Leggi su Today.it