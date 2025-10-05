Ernesto Iaccarino e Elisa Isoardi Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Elisa Isoardi ha ritrovato l’amore accanto a Ernesto Iaccarino, chef stellato e imprenditore della ristorazione di lusso. La conduttrice, 42 anni, ha rotto il silenzio sulle pagine di “Confidenze”, svelando per la prima volta dettagli sulla relazione che dura dallo scorso marzo e che le ha ridato equilibrio e serenità dopo anni di lavoro interiore. “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale”, ha dichiarato la presentatrice, tornata in tv con “Bar Centrale” nel sabato pomeriggio di Rai 1. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Ho ritrovato la serenità”: Elisa Isoardi ufficializza la storia con lo chef stellato