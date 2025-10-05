Ho riempito casa con le valigie dei turisti | ecco quanto ho guadagnato

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Depositi abusivi all’interno dei bassi, trolley nascosti nel retrobottega del barbiere, bar e farmacie in competizione per trovare l’ultimo mq disponibile tra gli scaffali di medicinali da adibire a un luggage store. La rivoluzione nei vicoli di Napoli passa per la ridefinizione dell’arredo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

