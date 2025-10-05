Ho letto che si parla di protesi di mille trucchi diversi ma non è vero cambiare il colore degli occhi ha cambiato il mio viso A mia moglie non piaceva | così Ethan Hawke sul film Blue Moon
Gli attori e le trasformazioni fisiche, un classico che qualche volta dà ottimi risultati. Così è stato, almeno nella resa su schermo, per Ethan Hawke che nel film Blue Moon si è dovuto cambiare il colore degli occhi. Anche di questo ha parlato durante un incontro all’ Hamptons International Film Festival, sabato 4 ottobre. “È curioso: ho letto recensioni che parlano di protesi, di mille trucchi diversi, ma non c’era nulla di tutto questo. Il colore diverso degli occhi ha cambiato il mio viso in modo sorprendente, in un modo che non avevo previsto né capito subito”, ha spiegato l’attore 54enne a proposito della sua interpretazione del paroliere di Broadway Lorenz Hart. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
